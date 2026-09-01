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01.09.2026 12:29:00

Clariant Aktie News: Clariant am Dienstagmittag mit Verlusten

Clariant Aktie News: Clariant am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von Clariant gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Clariant-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 10,65 CHF nach.

Clariant
10.48 CHF -3.50%
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Die Clariant-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 10,65 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'026 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Clariant-Aktie bis auf 10,64 CHF. Mit einem Wert von 10,84 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 174'155 Clariant-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2026 bei 11,04 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,66 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 6,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Clariant-Aktie ist somit 41,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 CHF an Clariant-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,433 CHF. Am 17.02.2016 hat Clariant die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,08 CHF. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,08 CHF ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Clariant hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.53 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Clariant.

Den erwarteten Gewinn je Clariant-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,698 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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