Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’414 -0.5%  SPI 18’528 -0.4%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 25’297 -0.2%  Euro 0.9293 0.0%  EStoxx50 6’029 -0.2%  Gold 4’666 1.6%  Bitcoin 74’051 -1.1%  Dollar 0.7994 -0.3%  Öl 63.9 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS an
ams-OSRAM-Aktie: Rückkaufangebot über 300 Millionen Euro nur teilweise genutzt
HT5-Aktie: Unternehmen will mit Tessiner Technologiefirma Centiel fusionieren
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Wird der jüngste Aufschwung durch neue Zölle ausgebremst?
Suche...
Plus500 Depot
Personalien 19.01.2026 08:11:00

Clariant-Aktie: Konzern nominiert Regula Wallimann und Albert Manifold für Verwaltungsrat

Clariant-Aktie: Konzern nominiert Regula Wallimann und Albert Manifold für Verwaltungsrat

Der Spezialchemie-Konzern Clariant macht beim Umbau des Verwaltungsrat den nächsten Schritt.

Er nominiert Regula Wallimann und Albert Manifold für das Gremium, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Ende Oktober hatte Clariant angekündigt, dass der Verwaltungsrat künftig aus 8 statt 11 Mitgliedern bestehen soll und fünf der bestehenden Mitglieder an der Generalversammlung vom 1. April nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung stünden. Damit reagierte der Verwaltungsrat laut den damaligen Angaben auf Investorenanliegen bezüglich Unabhängigkeit, Amtszeiten und Geschlechtervielfalt im Gremium.

Die nun nominierte Schweizerin Regula Wallimann ist Profi-Verwaltungsrätin mit Mandaten unter anderem bei Straumann und Adecco. Davor war sie für die Beratungsfirma KPMG tätig. Der ebenfalls nominierte Ire Albert Manifold war lange Jahre CEO beim irischen Baustoffhersteller CRH, im letzten Jahr wurde er Verwaltungsratspräsident beim Öl-Konzern BP.

Abgesehen davon treten an der kommenden GV Präsident Ben van Beurden, Claudia Suessmuth Dyckerhoff, Susanne Wamsler, Ahmed Mohammed Al Umar, Jens Lohman und Thilo Mannhardt zur Wiederwahl an. Hingegen kandidieren Roberto Gualdoni, Geoffery Merszei, Eveline Saupper, Peter Steiner und Konstantin Winterstein nicht mehr.

rw/uh

Muttenz (awp)

Weitere Links:

Clariant-Aktie in Grün: Umsatzprognose erneut gesenkt

Bildquelle: Keystone
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

07:10 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Negative Wochenbilanz
16.01.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Moderna, Pfizer
16.01.26 Marktüberblick: Versorger gesucht
16.01.26 SMI bleibt im Rekord-Modus
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’939.04 19.53 S80BSU
Short 14’217.44 13.89 SQ3B6U
Short 14’756.20 8.87 BRWSBU
SMI-Kurs: 13’413.59 16.01.2026 17:31:52
Long 12’819.60 19.53 SSQBNU
Long 12’518.27 13.61 SXTBSU
Long 12’003.39 8.98 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Krypto News: Ethereum auf Weg zu $15.000 bis 2027
Gold, Öl & Co. in KW 3: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Top-IPOs 2026: Sechs Unternehmen mit Aussicht auf Rekordbörsengänge
Ethereum Prognose: Wird ETH 2026 auf 12.000 Dollar steigen?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:37 ROUNDUP: Nach Zugunglück mindestens 39 Tote in Spanien
08:36 Gerresheimer-Aktie leicht erholt: Empfehlung von Oddo BHF kaum spürbar
08:34 ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt BMW auf 'Hold' - Ziel 92 Euro
08:32 US-Dollar fällt zum Euro nach Eskalation im Grönland-Streit
08:25 Aktien von BMW, VW, Mercedes und Porsche unter Druck: US-Zollpläne belasten
08:16 Dröge: Flüssigerdgas-Importe aus den USA überdenken
08:12 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax rutscht wegen Zollsorgen unter 25.000 Punkte
07:52 SUSS MicroTec-Aktie: Vorstandsverträge verlängert
07:49 Schwellenland Vietnam: Parteitag stellt Weichen bis 2030
07:34 ROUNDUP/Kreuzzug gegen Boulevard: Prinz Harrys letzte Schlacht?