19.01.2026 08:11:00
Clariant-Aktie: Konzern nominiert Regula Wallimann und Albert Manifold für Verwaltungsrat
Der Spezialchemie-Konzern Clariant macht beim Umbau des Verwaltungsrat den nächsten Schritt.
Ende Oktober hatte Clariant angekündigt, dass der Verwaltungsrat künftig aus 8 statt 11 Mitgliedern bestehen soll und fünf der bestehenden Mitglieder an der Generalversammlung vom 1. April nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung stünden. Damit reagierte der Verwaltungsrat laut den damaligen Angaben auf Investorenanliegen bezüglich Unabhängigkeit, Amtszeiten und Geschlechtervielfalt im Gremium.
Die nun nominierte Schweizerin Regula Wallimann ist Profi-Verwaltungsrätin mit Mandaten unter anderem bei Straumann und Adecco. Davor war sie für die Beratungsfirma KPMG tätig. Der ebenfalls nominierte Ire Albert Manifold war lange Jahre CEO beim irischen Baustoffhersteller CRH, im letzten Jahr wurde er Verwaltungsratspräsident beim Öl-Konzern BP.
Abgesehen davon treten an der kommenden GV Präsident Ben van Beurden, Claudia Suessmuth Dyckerhoff, Susanne Wamsler, Ahmed Mohammed Al Umar, Jens Lohman und Thilo Mannhardt zur Wiederwahl an. Hingegen kandidieren Roberto Gualdoni, Geoffery Merszei, Eveline Saupper, Peter Steiner und Konstantin Winterstein nicht mehr.
rw/uh
Muttenz (awp)
