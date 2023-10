Clariant-Aktie im Minus: Shell verklagt Clariant - Schadensersatzforderung

Der Mineralölkonzern will von Clariant und drei anderen Firmen bis zu eine Milliarde Euro eintreiben. Clariant wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Die am 18. Oktober in Amsterdam formell bei Gericht eingereichte Klage bezieht sich auf die in früheren Jahren aufgedeckten Verstösse auf dem Ethylen-Einkaufsmarkt, erklärte der Konzern am Donnerstag in einem Communiqué. Clariant wurde dafür im Juli 2020 von der EU-Kommission zu einer Busse von 155,8 Millionen Euro verknurrt.

Shell fordert nun Schadensersatz in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro von den vier fehlbaren Unternehmen, darunter Clariant. Die Muttenzer weisen die Vorwürfe "entschieden" zurück. Shell sei kein Ethylenlieferant von Clariant gewesen. Zudem habe Clariant "stichhaltige" wirtschaftliche Beweise dafür vorgelegt, dass das Verhalten der Parteien keine Auswirkungen auf den Markt gehabt habe.

Die Clariant-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,38 Prozent tiefer bei 12,90 Franken.

ra/kw

Muttenz (awp)