Clariant-Aktie im Minus: Clariant ernennt Tatiana Berardinelli zur neuen Personalchefin

Per 1. August 2021 übernimmt Tatiana Berardinelli diese Aufgabe unter dem Titel Chief Human Resources Officer und Head of Group HR, wie der Basler Spezialchemiekonzern am Donnerstag mitteilt.

Berardinelli verfüge über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Personalwesen. Zuletzt war sie als Global Head of People Operations für PPG Industries in Pittsburgh tätig, erklärte Clariant.

Im Börsenhandel via SWX gibt die Clariant-Aktie zeitweise 1,17 Prozent auf 18,37 Franken nach.

cf/ra

Muttenz (awp)