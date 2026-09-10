|Propan-Dehydrierungsanlage
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10.09.2026 14:43:36
Clariant-Aktie fest: Konzern liefert Katalysatorsystem für Grossanlage in China
Clariant hat einen Auftrag des chinesischen Petrochemieunternehmens Zhejiang Petroleum & Chemical für eine neue Propan-Dehydrierungsanlage (PDH) in der chinesischen Provinz Zhejiang erhalten.
Die Anlage soll eine Produktionskapazität von 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr haben und damit die weltweit grösste lizenzierte PDH-Anlage sein, wie Clariant am Donnerstag in einem Communiqué schrieb. Das von Clariant gelieferte Katalysatorsystem werde zur Herstellung von Propylen aus Propan eingesetzt. Ein Auftragswert wird nicht genannt.
Die Cariant-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,67 Prozent fester bei 10,48 Franken.
ra/rw
Muttenz (awp)
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