Clariant-Aktie fällt zweistellig: Clariant verschiebt Zahlenpublikation nach Whistleblower-Hinweisen

Diese hätten das Unternehmen darauf aufmerksam gemacht, dass in der Vergangenheit möglicherweise Rückstellungen und Wertberichtigungen falsch verbucht worden seien, teilte Clariant am Montag mit. Das Unternehmen gehe den Hinweisen nun in einer Untersuchung nach.

Externe Berater

Dabei wende man "grösste Dringlichkeit und Sorgfalt" an, wurde Clariant-CEO Conrad Keijzer in der Meldung zitiert. Unterstützt werde man von Beratern der Firmen Deloitte sowie Gibson, Dunn & Crutcher. Konkret werde geprüft, ob Mitarbeiter versucht hätten, die Ergebnisse des Unternehmens so anzupassen, dass interne und externe Ziele erreicht wurden. Dabei sei die Zahl der Mitarbeiter "begrenzt", die "möglicherweise die Absicht hatten, den Gewinn zu steuern", so die Mitteilung weiter.

Betroffen seien nicht nur Fragen im Zusammenhang mit der Rechnungslegung des eben abgeschlossenen Geschäftsjahres 2021, sondern auch solche aus dem Jahr 2020. Ob das Problem gar noch frühere Zeiträume betreffe, sei zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar, so Clariant weiter.

Keine Auswirkungen auf liquide Mittel

Nicht tangiert sei der Umsatz des Konzerns für 2021. Dieser sei für die fortgeführten Geschäftsbereiche in Lokalwährungen um 15 Prozent auf rund 4,4 Milliarden Franken gestiegen, teilte das Unternehmen in dem Communiqué weiter mit.

Die potenziellen Veränderungen bei den Rückstellungen und Abgrenzungen könnten hingegen Auswirkungen auf die EBITDA-Marge haben, so die Mitteilung weiter. Gleichwohl gehe Clariant nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass die EBITDA-Marge für die fortgeführten Geschäftsbereiche im Jahr 2021 zwischen 16 und 17 Prozent zu liegen komme. Es seien des Weiteren keine Auswirkungen auf die liquiden Mittel festgestellt worden.

Wann die weiteren Kennzahlen für 2021 nun publiziert werden sollen, ist derzeit laut Meldung noch unklar. Man setze aber alle notwendigen Ressourcen ein, um die Untersuchung bald abzuschliessen. Anschliessend werde man auch einen neuen Termin für die Generalversammlung des Konzerns bekannt geben. Die ursprünglich für Anfang April angesetzte Veranstaltung wird aufgrund der Ereignisse nämlich ebenfalls verschoben.

Die Aktien von Clariant sind am Montag im frühen Handel prozentual zweistellig abgestürzt. An der SWX verlieren Clariant bei sehr hohen Handelsvolumen zeitweise 17,40 Prozent auf 16,52 Franken. Der Gesamtmarkt (SPI) notiert derweil um mehr als 2 Prozent unter dem Schlussstand vom Freitag.

Die Hinweise auf angebliche Unregelmässigkeiten bei der Verbuchung von Rückstellungen und Wertberichtigungen kommen in Börsenkreisen sehr schlecht an, zumal wenig Details über die Art der möglichen Falschverbuchungen vorhanden sind. Beobachter schliessen entsprechend nicht aus, dass frühere Ergebnisse nachträglich korrigiert werden müssen. "Nichts scheut die Börse mehr als die Ungewissheit", so ein Händler.

Da noch kaum News vorhanden sind, halten sich auch Analysten mit ihren Kommentaren noch zurück. Auch wenn das Ergebnis der Untersuchungen sowie der Umfang der möglichen Unregelmässigkeiten bisher unklar sei, erwarte man heute eine negative Aktienkursreaktion, heisst es in einem vor Börseneröffnung verschickten Kommentar der ZKB lediglich. Und auch bei der Bank Vontobel ist man nicht viel schlauer: Es sei eine negative Reaktion des Marktes zu erwarten, heisst es dort.

Ob die aktuell laufende Analystenkonferenz mehr Klarheit bringt, muss sich zeigen, zumal die vom Unternehmen lancierte Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist.

Trotz der Unklarheiten veröffentlichte Clariant einige erste ungeprüfte Vorabzahlen zu Umsatz und Marge im vergangenen Jahr. In Sachen Umsatzentwicklung blickt Clariant Analysten zufolge auf eine erfreuliche zweite Jahreshälfte zurück, übertreffe der provisorische Jahresumsatz doch selbst die optimistischsten Erwartungen. Der operative Jahresgewinn bzw. die Marge seien hingegen etwas tiefer als erwartet, heisst es.

Mit einem Kursplus von gut 5 Prozent (Stand Freitag) seit Jahresbeginn konnten die Clariant-Aktien im bisherigen Jahresverlauf dem schwachen Gesamtmarkt erfolgreich trotzen. Umso mehr sehen Beobachter auf Basis der vorliegenden Informationen Raum für einsetzende Gewinnmitnahmen.

