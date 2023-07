Clariant-Aktie befindet sich dennoch deutlich im Plus: Clariant senkt Prognose für 2023 - Gewinnwarnung

Der Umsatz im zweiten Quartal 2023 soll deutlich unter dem Vorjahreswert zu liegen kommen und auch die Prognose für das Gesamtjahr wurde nach unten angepasst.

Clariant rechnet im zweiten Quartal 2023 mit einem Umsatzrückgang auf 1,084 Milliarden Franken, nachdem es im Vorjahr noch 1,301 Milliarden und im Vorjahrtal 1,200 Milliarden waren. Vor allem makroökonomische Herausforderungen, die langsame Erholung in China und der anhaltende Abbau von Lagerbeständen hätten sich negativ auf die Nachfrage in wichtigen Endmärkten ausgewirkt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zudem habe die Stärke des Schweizer Frankens zu "erheblichen" negativen Währungseffekten geführt.

Der ausgewiesene EBITDA für April bis Juni soll zwischen 155 und 165 Millionen Franken zu liegen kommen. Die entsprechende Marge wird zwischen 14,4 bis 15,4 Prozent erwartet. Im Vorjahreszeitraum fuhr das Unternehmen operativ noch einen Gewinn von 216 Millionen Franken, bei einer EBITDA-Marge von 16,6 Prozent, ein.

Aufgrund der schwachen Entwicklung im zweiten Quartal senkte Clariant auch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf neu 4,55 bis 4,65 Milliarden Franken. Ursprünglich waren noch "rund" 5 Milliarden Franken angepeilt worden. Der ausgewiesene EBITDA soll zwischen 650 bis 700 Millionen Franken zu liegen kommen. Bei der EBITDA-Marge erwartet Clariant neu einen Wert von 14,3 bis 15,1 Prozent, nachdem bisher eine leichte Verbesserung zum Vorjahreswert von 15,6 Prozent prognostiziert worden war.

Um der Nachfrageschwäche zu begegnen, hat Clariant zusätzliche Kostensenkungsmassnahmen eingeleitet, hiess es weiter. Diese werden den Restrukturierungsaufwand im laufenden Jahr auf 30 Millionen Franken erhöhen, nach bisher geplanten 15 bis 25 Millionen. Die defizitäre "Sunliquid"-Anlage in Rumänien, hier soll Weizenstroh zu Bioethanol verarbeitet werden, hat zwar operative Verbesserungen erreicht. Gleichwohl prüft Clariant derzeit strategische Optionen.

Die vollständigen Zahlen zum zweiten Quartal und dem Halbjahr will das Unternehmen am 28. Juli vorlegen.

So reagieren die Clariant-Papiere - und die Analysten

Die Aktien des Spezialchemieunternehmens Clariant können sich ungeachtet einer Gewinnwarnung am Freitag behaupten. Das Unternehmen hatte die Prognosen für das Gesamtjahr deutlich gesenkt, da sich das wirtschaftliche Umfeld eingetrübt hatte und auch China schlechter als erwartet performte. Zusätzlich lastet zudem der starke Franken auf dem Unternehmen. Ganz überraschend kam die Ankündigung jedoch nicht.

Zeitweise stehen Clariant-Aktien an der SIX 4,77 Prozent höher bei 13,18 Franken. Damit steht im laufenden Jahr aber immer noch ein Minus von rund 6 Prozent zu Buche.

Zuletzt hatten die Papiere von Clariant deutlich Federn lassen müssen, nachdem mehrere Analysten ihre Kursziele gesenkt hatten. Dies geht gleich auf eine Reihe von Gewinnwarnungen in der Branche zurück. So musste etwa LANXESS, Croda und Victrex ebenfalls ihre Prognosen senken. Die verhaltende operative Entwicklung dürfte schon in einem gewissen Umfang vorweg genommen sein, schreibt die ZKB in ihrem Kommentar.

Baader Helvea zeigte sich sogar positiv überrascht. Der zuständige Analyst hatte noch schlechtere Zahlen beim EBITDA und der Guidance für das Gesamtjahr erwartet. Auch Stifel zeigte sich wenig überrascht. So liege das obere Ende der EBITDA-Guidance innerhalb der Erwartungen des Analysten.

Die schwache Konjunktur in China nannte Clariant als einen der Gründe für die Senkung. Jedoch trage China nur im einstelligen Bereich zum Umsatz bei, ordnet Mirabaud weiter ein. Jedoch sei die Region weiterhin ein wichtiger Wachstumsmarkt und Produktionsstandort.

Positiv kam auch an, dass Clariant alle strategischen Optionen in Bezug auf die defizitäre "Sunliquid"-Anlage in Rumänien prüfen wolle. Mirabaud würde auch ein Verkauf nicht überraschen. Bis Ende Jahr wolle Clariant nähere Details bekannt geben.

Muttenz (awp)