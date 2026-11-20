Claren Energy lud am 18.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.020 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Claren Energy ein Ergebnis je Aktie von -1.430 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch