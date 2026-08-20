Clal Insurance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Clal Insurance präsentierte am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7.63 ILS, nach 6.77 ILS im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 4.75 Milliarden ILS – das entspricht einem Zuwachs von 5.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.51 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch