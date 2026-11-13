Clairvest Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Clairvest Group liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Clairvest Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 2.08 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Clairvest Group noch ein Gewinn pro Aktie von -5.430 CAD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Clairvest Group mit einem Umsatz von insgesamt 20.7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 66.16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch