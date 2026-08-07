CL Educate stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CL Educate hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.31 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.690 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.28 Milliarden INR – eine Minderung von 12.47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.46 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch