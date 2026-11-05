CL Educate legte Quartalsergebnis vor

CL Educate hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.52 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.970 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1.70 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.64 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch