Clé de Peau Beauté stellt neue „La Crème" vor - ein neu formuliertes Meisterstück

LONDON, 19. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Clé de Peau Beauté, die führende Luxus-Hautpflege- und Schönheits-Marke von SHISEIDO Company, Limited, hat eine revitalisierte Ausgabe des ikonischen Produkts „La Crème" vorgestellt – seiner hoch wirksamen Gesichtscreme, die die „DNA" der Marke perfekt verkörpert: Sie ist intelligent, kompromisslos und exquisit. Die neue La Crème – eine Kulmination besonderer Erkenntnisse, hochmoderner Technologie, akribischer Verarbeitung und aussergewöhnlicher Performance – soll im Frühjahr/Sommer 2020 eingeführt werden.

La Crème baut auf einer besonderen Erkenntnis einer „Skin Intelligence" („Haut-Intelligenz") auf – der hauteigenen Fähigkeit, zwischen schlechten und guten Reizen zu unterscheiden, und der Fähigkeit von Hautzellen, diese Informationen untereinander zu übertragen. Mit dem in ihr umgesetzten fundierten Wissen um das Verhalten von Hautzellen lassen sich mit der Creme aussergewöhnliche Ergebnisse erzielen. Seit ihrer Einführung 1982 achtmal neu formuliert, wurde jede Version von La Crème mit den jeweils neuesten Erkenntnissen der laufenden Forschung von Clé de Peau Beauté weiterentwickelt – ist jede neue Version wirksamer und ausgefeilter als ihr Vorgänger geworden.

Die neue La Crème zeichnet sich durch eine hoch wirksame Mischung eines proprietären Komplexes aus: des „Skin-Empowering Illuminator", der sich aus einer hoch wirksamen Mischung von fünf Schlüssel-Inhaltsstoffen zusammensetzt: Platinum Golden Silk Essence, Schalenextrakt japanischer Perlen, Theanin, Perilla-Extrakt und Angelica-Acutiloba-Extrakt – die helfen, die „Skin Intelligence" zu steigern und die Fähigkeit der Haut zu stärken, Schäden durch verschiedene Stressfaktoren zu reparieren und abzuwehren.

Darüber hinaus enthält die revitalisierte Formel den neuen „CeraFerment"-Extrakt. Dieser wird aus einer Hefe gewonnen, die in Japans Akita-Präfektur entdeckt wurde, und verbessert die Fähigkeit der Haut, sich zu regenerieren und von innen heraus fester zu werden.

La Crèmes aussergewöhnlich reiche und üppige Textur wurde von Meistern ihres Fachs über mehrere Tage in einem präzisen Verfahren mehrerer Schritte und nach einer besonders massvollen Methode entwickelt. Über sechzig kuratierte Inhaltsstoffe wurden sorgfältig vermischt, um eine innere Strahlkraft der Haut freizusetzen und die Haut wirksam zu verbessern – für ein jünger empfundenes Aussehen mit jugendlicher Hautdichte in 12 Wochen[1].

Die neue La Crème, präsentiert in einer exquisiten juwelenartigen Verpackung, wurde bei einer exklusiven Veranstaltung in Zentral-Londons Wahrzeichen „Serpentine Magazine" im Hyde-Park vorgestellt. Gastgeber des Events, an dem über 100 wichtige Redakteure, Beeinflusser und Einzelhändler aus aller Welt teilnahmen, waren Frau Yukari Suzuki, Chief Brand Officer für Clé de Peau Beauté; und Herr Katsunori Yoshida, Chief Technology Officer des Labors von Clé de Peau Beauté.

Der lichterfüllte Ort, der La Crèmes Versprechen von Strahlkraft physisch wiedergab, bot den perfekten Rahmen. Technologie und Licht wurden voll eingesetzt, um ein interaktives und holistisches Markenerlebnis zu schaffen. Jeder Touchpoint unterstrich die Meilensteine, die Clé de Peau Beauté erreicht hat, während es in Wissenschaft und Innovation immer wieder Grenzen verschoben hat. Die Gäste wurden durch digitale und interaktive Multimedia-Anlagen geleitet, die die bisherige Wegstrecke der Marke nachzeichneten, die Evolution von La Crème, und wissenschaftliche Entdeckungen im Bereich der Haut, die das Fundament der aussergewöhnlich luxuriösen Performance von La Crème ausmachen.

Die Veranstaltung stellte zugleich einen weiteren wichtigen Meilenstein dar – die Einführung der Marke in Europa, mit London als ihrem ersten Anlaufhafen.

Frau Suzuki: „La Crème ist für Clé de Peau Beauté von zentraler Bedeutung, und wir sind stolz darauf und sehen es als Ehre an, die neue und revitalisierte Formel präsentieren zu können – aufbauend auf unserem unablässigen Bekenntnis zu Wissenschaft und Hautpflege-Innovation. Das Produkt ist eine Ikone des Luxus, die anspruchsvollste Technologien in sich vereint. Technologien, die dazu dienen, die der Haut innewohnenden Fähigkeiten zu stärken, eine sich von Tag zu Tag entwickelnde Strahlkraft zu entfalten.

„Weiterhin haben wir für diese Vorstellung London ausgewählt, da die berühmte Stadt den allerersten Schritt unserer Markenentwicklung in Europa darstellt. Wir freuen uns sehr über die vor uns liegenden endlosen Möglichkeiten, die sich aus dem Einsatz eines engagierten Forschungs- und Entwicklungsteams ergeben werden – eines Teams, das ständig nach wissenschaftlichen Möglichkeiten sucht, bemerkenswerte von innen heraus entstehende Strahlkraft zu erreichen."

Die Einführung wurde zudem mit einem Gala-Dinner am Corinthia Hotel London gefeiert. Clé de Peau Beauté war Gastgeber bei diesem – gemeinsam mit seiner globalen Markenbotschafterin, Frau Felicity Jones.

Informationen zu Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, die globale Luxusmarke von Shiseido Cosmetics, wurde 1982 gegründet – als der ultimative Ausdruck von Eleganz und Wissenschaft. Clé de Peau Beauté steht für „Schlüssel zur Schönheit der Haut". Die Philosophie der Marke besteht darin, durch Nutzung von Make-up-Technologien und moderner Hautpflege aus aller Welt die Strahlkraft freizusetzen, die Frauen innewohnt. Clé de Peau Beauté, das sich für immer exquisiter ästhetischer Sensibilität und Intelligenz verschrieben hat, hat seinen Produkten Modernität, Zauber und dynamische Kraft verliehen. Mit diesen Attributen ist es zu einem der führenden Unternehmen seiner Branche geworden, das Anwendern zu einer bemerkenswerten von innen heraus entstehenden Strahlkraft ihrer Haut verhilft. Verfügbar in 14 Ländern und Regionen.

[1] *Getestet in Südafrika von 100 bis 103 weissen Frauen im Alter von 40 bis 68 Jahren – 25. Juli bis 18. Oktober 2018.

