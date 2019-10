Clé de Peau Beauté dévoile un chef-d'œuvre réinventé, La Crème

LONDRES, 19 octobre 2019 /CNW/ - Clé de Peau Beauté, la reine des marques de soins et de beauté de luxe détenue par SHISEIDO, a dévoilé une reprise revitalisante de La Crème, sa célèbre crème visage haute performance qui incarne parfaitement l'ADN de la marque en étant intelligente, sans compromis et exquise. Fruit d'éclairages uniques, étayés par une technologie de pointe, un savoir-faire méticuleux et des performances exceptionnelles, La Crème, nouvelle édition, est prête à être lancée au printemps/été 2020.

Née à l'origine d'une intuition unique concernant l'intelligence de la peau, c'est-à-dire la capacité innée de la peau à distinguer les bons et les mauvais stimuli et la faculté que possèdent les cellules cutanées à transmettre les informations entre elles, La Crème canalise une compréhension approfondie du comportement des cellules cutanées pour assurer des résultats exceptionnels. Lancée en 1982 et reformulée huit fois depuis, La Crème, chaque reprise, s'enrichit des dernières découvertes issues des recherches que mène Clé de Peau Beauté, chaque reprise étant est plus efficace et plus raffinée que son prédécesseur.

La nouvelle La Crème est un mélange très puissant d'un complexe exclusif : l'illuminateur cutané, qui renferme cinq ingrédients clés sources de bienfaits révérés depuis longtemps : l'extrait de soie de platine dorée, l'extrait de nacre japonais, la théanine, l'extrait de pérille et l'extrait d'angelica acutiloba, qui aident à amplifier l'intelligence de la peau et à renforcer la capacité intuitive de la peau à se réparer et à se défendre des atteintes de divers stresseurs.

De plus, la formule revitalisée contient le nouvel extrait de CeraFerment, issu d'une levure découverte dans la préfecture d'Akita, au Japon, qui améliore la capacité de la peau à se régénérer et à se raffermir d'elle-même de l'intérieur.

La texture exceptionnellement riche et luxuriante de La Crème a été élaborée d'une main de maître pendant plusieurs jours, selon un procédé bien défini en plusieurs étapes et une approche bien dosée consistant à mélanger avec minutie plus de soixante ingrédients préparés avec soin pour activer un éclat intérieur et améliorer efficacement la peau pour une apparence rajeunie et une densité jeune en 12 semaines[1].

La nouvelle La Crème, qui se présente dans un superbe emballage-bijou, a été dévoilée lors d'un événement exclusif qui s'est déroulé dans le prestigieux Serpentine Magazine du centre de Londres, situé à Hyde Park, où plus de 100 chefs de rédaction, influenceurs et détaillants du monde entier ont été accueillis par Mme Yukari Suzuki, directrice de la marque chez Clé de Peau Beauté, et M. Katsunori Yoshida, chef de technologie du laboratoire Clé de Peau Beauté.

La salle, baignée de lumière, une manifestation physique de l'éclat que promet La Crème, était le cadre idéal où la technologie et la lumière pouvaient être pleinement déployées pour créer cette expérience de marque interactive et holistique, chaque point de communication étant une en évidence des jalons franchis par Clé de Peau Beauté en repoussant les limites de la science et innovation. Les invités, en faisant leur entrée, ont été accueillis au travers du jeu d'installations multimédias numériques et interactives déclinant le parcours de la marque, l'évolution de La Crème et les découvertes scientifiques touchant la peau qui constituent le fondement de l'éclat exceptionnellement luxueux de La Crème.

L'événement a également marqué une autre étape importante : le lancement de la marque en Europe, Londres étant le premier port d'escale.

Mme Suzuki a commenté : « La Crème est au cœur de Clé de Peau Beauté, et nous sommes fiers et honorés de présenter cette nouvelle formule revitalisée qui témoigne de notre engagement inébranlable envers la science et l'innovation en matière de soins de la peau. C'est une icône du luxe qui intègre des technologies de premier ordre renforçant ainsi les capacités innées de la peau de libérer un éclat qui évolue au quotidien.

« De plus, cette révélation, nous avons décidé de l'accueillir à Londres, ville illustre, la toute première étape du parcours de notre marque en Europe. Nous sommes enthousiastes devant les possibilités infinies qui s'offrent à nous grâce au dévouement d'une équipe de recherche et développement dévouée, qui s'efforce sans cesse de repousser les frontières de la science et d'offrir un éclat si remarquable qu'il émane de l'intérieur. »

Le lancement a également été célébré à l'occasion d'un dîner-gala au Corinthia Hotel London, chapeauté par Clé de Peau Beauté et avec leur ambassadrice mondiale, Felicity Jones.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marque mondiale de luxe de Shiseido Cosmetics, est fondée en 1982 comme étant l'expression ultime de l'harmonie entre l'élégance et la science. Clé de Peau Beauté, en clair, la clé de la beauté du teint, tire sa force de la philosophie de la marque qui est de libérer l'éclat d'une femme, la puissance de son éclat, en canalisant l'apport des technologies de maquillage et des soins avancés de la peau du monde entier. Toujours guidée par une sensibilité et une intelligence esthétiques exquises, Clé de Peau Beauté a su insuffler à ses produits modernité, enchantement et dynamisme, devenant par la même un leader de l'industrie en procurant un éclat si remarquable qu'il émane de l'intérieur. Clé de Peau Beauté est disponible dans 14 pays et régions.

[1] *Testée en Afrique du Sud par 100-103 femmes caucasiennes âgées de 40 à 68 ans, du 25 juillet au 18 octobre 2018

