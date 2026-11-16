CKX Lands stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CKX Lands hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.3 Millionen USD – ein Plus von 34.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CKX Lands 0.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch