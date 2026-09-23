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23.09.2026 10:09:37
CKW plant auf dem Ruswilerberg noch zwei statt vier Windräder
Ruswil LU (awp/sda) - Der Luzerner Energieversorger CKW hat das geplante Windparkprojekt auf dem Ruswilerberg bei Ruswil nach der Auswertung eines Windgutachtens reduziert. Statt vier sind noch zwei Windräder vorgesehen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
Das Windgutachten zeige eine "knappe Wirtschaftlichkeit", hiess es im Communiqué. Es zeige unter anderem Windschattenverluste sowie mögliche Abschaltungen wegen Schall, Schatten und Fledermäusen.
Auf dem Ruswilerberg wurden laut Mitteilung von Juli 2024 bis Ende April 2026 Windstärke, Windrichtung, Temperatur und Luftfeuchte gemessen. Dazu wurden von März bis November 2025 die Fledermausaktivitäten erfasst.
Aufgrund des Windschattenverlustes soll auf das am tiefsten gelegene Windrad in Richtung Etzenerle verzichtet werden, hiess es. Die Standorte der zwei verbleibenden Anlagen seien "noch nicht abschliessend festgelegt."
Die beiden Anlagen sollen dereinst rund 12 Gigawattstunden Strom pro Jahr produzieren. Das entspricht dem Verbrauch von rund 2800 Vierpersonenhaushalten. Der Windpark bleibe damit von "kantonalem Interesse", wie die CKW schrieb.
In den nächsten Monaten will der Energieversorger das angepasste Projekt mit den kantonalen Behörden besprechen und den Übersichtsplan, den Netzanschluss und die Erschliessung abklären.
Bei einem "positiven" Resultat soll im ersten Halbjahr 2027 an einer öffentlichen Informationsveranstaltung über die Vorabklärungen und das weitere Vorgehen informiert werden.
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