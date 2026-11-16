CKD stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CKD hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 110.42 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 43.39 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 61.96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36.40 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 58.94 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch