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12.08.2026 06:37:00
CKD: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
CKD hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
CKD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 85.09 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 37.09 JPY je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CKD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35.46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 49.11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 36.25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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