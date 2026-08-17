CK Solution informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CK Solution hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 35.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CK Solution -344.330 KRW je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45.18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 84.96 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 58.52 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch