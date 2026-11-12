CK Solution gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CK Solution äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 33.00 KRW gegenüber -212.330 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 60.72 Prozent auf 107.65 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66.98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch