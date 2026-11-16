CK SAN-ETSU stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CK SAN-ETSU hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 262.45 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CK SAN-ETSU ein EPS von 21.32 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 50.65 Milliarden JPY gegenüber 33.57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch