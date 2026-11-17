CJ lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3151.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte CJ 4281.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.87 Prozent auf 11’641.95 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11’428.50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch