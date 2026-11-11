CJ SEAFOOD stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CJ SEAFOOD hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CJ SEAFOOD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29.00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 63.75 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 49.42 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch