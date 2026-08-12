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12.08.2026 06:37:00
CJ SEAFOOD: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
CJ SEAFOOD liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CJ SEAFOOD die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20.54 KRW gegenüber 6.00 KRW im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 48.25 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 42.47 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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