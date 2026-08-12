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12.08.2026 06:37:00
CJ SEAFOOD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
CJ SEAFOOD hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 20.54 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CJ SEAFOOD 9.00 KRW je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13.61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48.25 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 42.47 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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