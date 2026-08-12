CJ korea express verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CJ korea express lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1517.95 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2437.00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3’379.98 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3’048.41 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch