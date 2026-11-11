CJ korea express: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CJ korea express gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 2357.45 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3365.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3’358.14 Milliarden KRW gegenüber 3’066.61 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch