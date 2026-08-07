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07.08.2026 06:37:00
CJ HelloVision präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
CJ HelloVision hat am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14.77 KRW gegenüber 93.00 KRW im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 31.30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 354.11 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 243.28 Milliarden KRW.
Redaktion finanzen.ch
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