CJ HelloVision öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CJ HelloVision hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.36 KRW. Ein Jahr zuvor waren 26.00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 226.20 Milliarden KRW – eine Minderung von 24.22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 298.48 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch