CJ liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CJ die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3151.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4281.00 KRW je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 11’641.95 Milliarden KRW gegenüber 11’428.50 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch