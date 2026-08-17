CJ Gelatine Products präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CJ Gelatine Products hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.29 INR. Im Vorjahresviertel waren -0.290 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 106.5 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84.4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch