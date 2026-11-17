CJ hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3164.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 4294.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11’641.95 Milliarden KRW – ein Plus von 1.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CJ 11’428.50 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch