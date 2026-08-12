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12.08.2026 06:37:00
CJ CheilJedang stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CJ CheilJedang hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -825.80 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CJ CheilJedang ein EPS von 9909.00 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7’237.18 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7’362.11 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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