CJ CheilJedang hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CJ CheilJedang hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 825.80 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CJ CheilJedang ein Ergebnis je Aktie von 9897.00 KRW vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7’362.11 Milliarden KRW – ein Plus von 1.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CJ CheilJedang 7’237.18 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch