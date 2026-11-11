CJ CheilJedang hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CJ CheilJedang hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1169.79 KRW, nach 4563.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat CJ CheilJedang im vergangenen Quartal 7’395.20 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0.60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CJ CheilJedang 7’439.50 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch