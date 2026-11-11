CJ CheilJedang: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CJ CheilJedang äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1169.79 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CJ CheilJedang ein EPS von 4550.00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.60 Prozent auf 7’395.20 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7’439.50 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.ch