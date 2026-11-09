CJ CGV stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CJ CGV hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 220.76 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -206.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 688.12 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 18.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 583.08 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch