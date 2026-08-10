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10.08.2026 06:37:00
CJ CGV: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CJ CGV hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 166.58 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CJ CGV ein EPS von -240.000 KRW je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20.82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 593.96 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 491.62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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