Civista Bancshares Aktie 28073057 / US1788671071
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22.10.2026 13:25:32
CIVISTA BANCSHARES, INC. Reports Climb In Q3 Income
(RTTNews) - CIVISTA BANCSHARES, INC. (CIVB) reported earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $16.02 million, or $0.77 per share. This compares with $12.76 million, or $0.68 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 11.1% to $49.08 million from $44.18 million last year.
CIVISTA BANCSHARES, INC. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.02 Mln. vs. $12.76 Mln. last year. -EPS: $0.77 vs. $0.68 last year. -Revenue: $49.08 Mln vs. $44.18 Mln last year.
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