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30.10.2026 18:52:41
Civeo Stock Jumps 8% After Swinging To Q3 Profit
(RTTNews) - Civeo Corporation (CVEO) is up 7.50 percent, gaining $2.29 to $32.84 on Friday. The rise follows the company's third-quarter results, with net income attributable to Civeo reaching $5.18 million, or $0.50 per share, compared with a net loss of $455,000, or $0.04 per share, a year earlier.
Civeo is currently trading at $32.84, up from the previous close of $30.55 after opening at $35.61 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $32.75 and $38.06 during the session, with the intraday high also marking a new 52-week high. Trading volume stands at about 597,000 shares, compared with an average volume of about 110,000 shares.
Third-quarter revenue increased 13.3 percent to $193.10 million from $170.49 million a year earlier, while operating income nearly doubled to $13.30 million from $6.97 million.
For the first nine months of 2026, the net loss attributable to Civeo narrowed to $1.15 million from $13.61 million, while revenue increased to $545.79 million from $477.23 million.
Civeo shares have traded between $20.59 and $38.06 over the past 52 weeks.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Civeo Corp
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Analysen zu Civeo Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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