Cityvarasto: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cityvarasto präsentierte am 17.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cityvarasto ein EPS von 0.270 EUR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Cityvarasto 7.5 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch