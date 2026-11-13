Cityman: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cityman hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.070 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch