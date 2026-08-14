Cityman hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cityman liess sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cityman die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.070 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch