Citycon informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Citycon präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 EUR gegenüber 0.210 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 77.7 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 74.9 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch