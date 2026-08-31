Citychamp Dartong gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Citychamp Dartong hat am 28.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Citychamp Dartong ein Ergebnis je Aktie von -0.020 CNY vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28.24 Prozent auf 2.57 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.01 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch