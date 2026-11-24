City Therapeutics lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.26 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte City Therapeutics ebenfalls 0.260 USD je Aktie eingebüsst.

Auf der Umsatzseite standen 7.7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch