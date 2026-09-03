City Service SE: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

City Service SE hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.38 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte City Service SE 0.360 PLN je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 126.2 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 124.7 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch