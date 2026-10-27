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27.10.2026 06:37:00
City: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
City hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 2.43 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei City noch ein Gewinn pro Aktie von 2.41 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat City 103.3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 101.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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