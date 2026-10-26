City Pulse Multiplex präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

City Pulse Multiplex hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20.99 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.420 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Milliarden INR – ein Plus von 137145.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem City Pulse Multiplex 11.8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch