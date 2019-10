Citla Energy lance un programme de forage d'exploration dans le bassin de Salinas del Istmo dans le Sud-Est du golfe du Mexique

MEXICO, 3 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Citla Energy, une société pétrolière mexicaine indépendante, a annoncé le lancement de son programme de forage d'exploration en eaux peu profondes du Sud-Est du golfe du Mexique, dans le bassin prolifique et sous-exploité de Salinas del Istmo, la même région où le champ de premier niveau Zama a été découvert en 2017 et où d'importantes zones telles que Amoca-Mizton-Tecoalli et Hokchi sont en cours de développement.

Le programme sera développé en partenariat avec les membres de consortium et opérateurs Eni et Cairn Energy PLC, entre le 4e trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020. Le programme initial comprend trois puits dans les zones contractuelles 7 et 9 du cycle 2.1. Ensemble, ces zones représentent une superficie totale de 1 153 km². Le forage aura lieu à une profondeur de 100 – 500 m et à 40 – 70 km des côtes des États mexicains de Veracruz et Tabasco, pour un investissement total estimé à 165 millions de dollars. Les résultats de cet effort initial détermineront les prochaines étapes dans cette campagne d'exploration.

Alberto Galvis, PDG de Citla Energy, a commenté : « Nous sommes enchantés et fiers de lancer notre programme de forage d'exploration. Les zones à explorer présentent un énorme potentiel et l'implémentation du projet avance conformément aux prévisions et aux termes du contrat. »

À propos de Citla

Citla Energy est une société mexicaine indépendante d'exploration et d'extraction fondée en 2015. Citla est soutenu par des institutions financièrement solides telles qu'ACON Investments LLC et le fonds Chine-Mexique. Avec des bureaux à Mexico et à Houston, au Texas, Citla s'est associé dans des consortiums avec des entreprises internationales de premier rang pour former un portefeuille d'actifs offshore au Mexique.

Pour en savoir plus, consultez le site www.citlaenergy.com